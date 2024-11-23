Москва, 23 ноября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Банки Таиланда и Венгрии, в частности банк OTP, прекратили обслуживание банковских карт платёжной системы UnionPay, выпущенных российским «Газпромбанком».

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

OTP был единственным банком в Венгрии, который продолжал обслуживание карт UnionPay, эмитированных «Газпромбанком».

Как сообщили корреспонденту ИА Регнум владельцы карт, при попытке воспользоваться банкоматом для снятия денег на экран выводится уведомление о технической ошибке либо о том, что карта не обслуживается данным банком, либо о том, что она заблокирована.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина через «Газпромбанк» проходит оплата в рублях за российский газ, поставляемый в страны, которые ввели ограничительные меры против России. Покупатель переводит средства в валюте на счёт в «Газпромбанке», банк продаёт валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счёт покупателя газа. С рублёвого счёта происходят расчёты с поставщиком.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о прекращении обслуживания карт «Газпромбанка» в Турции и ОАЭ. Россияне столкнулись с этой проблемой как в государственных банках, так и в частных кредитных организациях, причём отказ в обслуживании распространяется как на корпоративные карты «Газпромбанка», так и на индивидуальные с системой UnionPay.

21 ноября администрация президента США Джо Байдена приняла решение расширить санкционный список против России. Так, санкции ввели против 100 юридических и физических лиц, в том числе и против «Газпромбанка».

22 ноября глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что санкции в отношении «Газпромбанка» угрожают энергетике Венгрии. По его словам, включение «Газпромбанка» в санкционный список — это решение, намеренно направленное на то, чтобы поставить некоторые страны Центральной Европы в сложную ситуацию и подвергнуть риску безопасность поставок энергоносителей.