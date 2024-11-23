Вашингтон, 23 ноября, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Конфликт на Украине мог бы закончиться ещё в 2023 году, если бы Запад вовремя предоставил Киеву «необходимые инструменты», заявил бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

Алексей Коновалов/ТАСС

В интервью France24, отвечая на вопрос о «разрешении» ВСУ наносить удары западными ракетами вглубь территории России, Ходжес назвал это решение запоздавшим.

«Это следовало сделать два года назад», — заявил генерал.

Ходжес также сказал, что Россия якобы «угрожает» ядерной войной, но в действительности её не начнёт. Ранее генерал призывал оказывать Киеву всю возможную помощь, игнорируя позицию России.

Как передавало ИА Регнум, в Москве неоднократно заявляли, что западные поставки оружия Киеву не окажут влияния на исход специальной военной операции. При этом Запад, осуществляя такие поставки, становится соучастником преступлений Киева, отмечал президент Владимир Путин. Поставки западного оружия ВСУ лишь умножают страдания жителей Украины, заявлял экс-посол РФ в США Анатолий Антонов.

21 ноября Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой комплекса «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, нет у других стран и аналогичного «Орешнику» оружия, подчеркнул президент.

Путин отметил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и заявил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.

Президент также рассказал, что Россия будет заранее, открыто и публично предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других дружественных государств покинуть зоны возможного поражения при нанесении ударов. Объекты для поражения будут определяться, исходя из угроз, Россия имеет право атаковать в том числе и объекты стран НАТО, добавил Путин.

В зону поражения ракетного комплекса «Орешник» попадают все без исключения военные объекты на территории всех европейских стран НАТО, отмечал в беседе с ИА Регнум военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.