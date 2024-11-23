Вашингтон, 23 ноября, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Российская баллистическая ракета «Орешник» в случае необходимости может атаковать военные цели в Европе, сообщает 22 ноября американское издание Military Watch Magazine.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Баллистическая ракета средней дальности — это ценное вооружение для нанесения ударов по целям в Европе и Атлантике. Его также можно разместить в пределах досягаемости западных военных объектов в Японии, Южной Корее и на Гуаме», — сказано в публикации.

Авторы публикации отметили, что у «Орешника» нет аналогов среди западных стран, где ограничены арсеналы баллистических ракет наземного базирования.

Как передавало ИА Регнум, ранее эксперты американского Института изучения войны заявили, что Вооружённые силы России могут нанести новый удар ракетной системой «Орешник». Целью испытательных пусков той же или схожей системы может быть «достижение того же риторического эффекта», сказано в сообщении института.

По данным британской газеты Daily Mail, новой баллистической ракете РФ «Орешник» потребуется менее 20 минут, чтобы долететь и нанести удар по любому городу Европы.

Так, до Лондона «Орешник» может долететь за 16–17 минут, до Парижа — за 15–16 минут. Время полёта российской гиперзвуковой ракеты до Брюсселя составит от 14 до 15 минут, до Рима — 13–14 минут, до Берлина — 11–12 минут.

Президент России Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к личному составу ВС РФ и гражданам России по поводу ударов западным оружием по территории страны, которые противник пытался нанести ракетами ATACMS и Storm Shadow 19 и 21 ноября.

В ответ на эти действия Россия нанесла комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины, отметил глава государства.