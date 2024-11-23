Вена, 23 ноября, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Власти Франции и Великобритании ответят за то, что оказывали поддержку Украине в её ударах по территории России, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ливанскому телеканалу Al Mayadeen.

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine

«Франция и Великобритания решили помочь Украине с использованием высокоточных ракет и заплатят за это», — приводятся его слова в материале.

Ульянов уточнил, что решение Белого дома является очень опасным, а тот, кто его принял, «полностью осознаёт негативные последствия». Дипломат добавил, что Москва ответит на ракетные удары по российской территории.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к личному составу ВС РФ и гражданам России по поводу ударов западным оружием по территории страны, которые противник пытался нанести американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow 19 и 21 ноября.

Глава государства отметил, что в ответ на эти действия Россия нанесла комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Президент также рассказал, что в ходе этого была испытана одна из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник». Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул он.

Ударив гиперзвуковой ракетой по «Южмашу» в Днепропетровске, Россия показала, что у неё есть ракетные системы, которые могут быть применены как в ходе спецоперации, так и в виде ответа на политику НАТО в отношении РФ, заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

23 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что западные лидеры должны понимать, что Россия защитит себя и ей есть чем это сделать. Он добавил, что западные страны делают всё, чтобы «мир был ввергнут в пучину проблем». По словам Володина, решение президента США Джо Байдена по ATACMS делает хуже не только для сторон украинского конфликта, но и для самих американцев, европейцев и всего мира.