Вашингтон, 23 ноября, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Владелец Twitter, гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь побил собственный рекорд и стал самым богатым человеком в мире, сообщает 23 ноября американское агентство Bloomberg.

Evan Vucci/AP/TASS Илон Маск

Накануне состояние предпринимателя достигло исторического максимума в 347,8 млрд долларов. Американский бизнесмен, основатель Amazon Джефф Безос теперь отстаёт от него более чем на 125 млрд долларов.

При этом ранее рекорд Маска составил 340,4 млрд долларов, его основатель Tesla установил в ноябре 2021 года. Как отметило издание, рост состояния Илона Маска продолжается с момента победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Бизнесмен стал одним из немногих медийных лиц, публично поддержавших республиканца.

С 4 ноября рост акций Tesla составил около 45%, добавив примерно 350 млрд долларов к рыночной стоимости. В феврале Илон Маск владел 20,5% акций компании. Авторы материала добавили, что новый уровень финансирования увеличил стоимостную оценку его стартапа в сфере искусственного интеллекта xAI до 50 млрд долларов.

5 марта ИА Регнум передавало, что Илон Маск перестал быть самым богатым человеком на планете, его вытеснил предприниматель Джефф Безос. Так, состояние Безоса за сутки сократилось на 500 млн долларов, до 200 млрд. С начала года основатель Amazon разбогател на 23,4 млрд долларов.