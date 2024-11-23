Санкт-Петербург, 23 ноября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали 15-летнего подозреваемого, который устроил драку в трамвае и распылил газовый баллончик в лицо одному из пассажиров. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы городского ГУ МВД России.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Вечером 16 ноября в полицию поступило сообщение о конфликте в трамвае на проспекте Авиаконструкторов, в ходе которого в глаза пассажиру распылили газ. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в инциденте ученика седьмого класса у дома 4/3 по улице Маршала Новикова. Ранее мальчик уже привлекался к уголовной ответственности за разбой.

Полицейские установили, что пострадавший ехал вместе с супругой, стал очевидцем конфликта кондуктора со школьниками и заступился за работницу городского транспорта. После этого молодой человек ударил пассажира ногами, брызнул ему в лицо из баллончика и сбежал вместе с другим подростком.

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Супруги не стали обращаться в полицию, однако уголовное дело всё равно возбудили по статье о хулиганстве.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября ФСБ задержала 15-летнего подростка, который планировал поджечь релейные шкафы на железнодорожных путях в Кировской области. Диверсия могла повлечь техногенную катастрофу в виде столкновения или схода поездов. Кураторы с Украины пообещали ему 25 тыс. рублей за поджог.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде задержали 15-летнего школьника, подозреваемого в убийстве матери. По данным следствия, он зарубил её топором на почве конфликта и сам обратился в полицию.