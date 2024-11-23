Москва, 23 ноября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. В России и в настоящее время ведутся военные разработки, о которых ничего неизвестно, заявил 23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Так он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, почему до испытания ВС РФ ракетной системы «Орешник» о ней не было никаких сообщений. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

«Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой комплекса «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, нет у других стран и аналогичного «Орешнику» оружия, подчеркнул президент.

Боевое оснащение ракеты «Орешник» позволяет преодолевать все существующие и перспективные средства противоракетной обороны, отмечал командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев. Ракетным комплексом с гиперзвуковыми блоками можно поражать различные цели, от одиночных до площадных, а также высокозащищённых, с высокой эффективностью, сказал главком РВСН.

В зону поражения ракетного комплекса «Орешник» попадают все без исключения военные объекты на территории всех европейских стран НАТО, отмечал в беседе с ИА Регнум военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.