Москва, 23 ноября, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Экономика США сейчас чувствует себя уверенно, привести её к краху могут лишь серьёзные причины, сообщили ИА Регнум опрошенные эксперты. Они прокомментировали заявление американского миллиардера Илона Маска, в котором он допустил перспективы банкротства Соединённых Штатов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сейчас сумма госдолга США очень большая, и процентные выплаты по нему тоже достигают огромных сумм, но США могут обслуживать эти долги, и они делают это. И, соответственно, пока нет признаков того, что будет дефолт, заявил ИА Регнум главный научный сотрудник института экономики РАН, экономист Игорь Николаев.

«Экономика США показывает положительные темпы роста, и она по-прежнему одна из ведущих и эффективных экономик мира. А прибыльная экономика и компании значат, что доходов у государства достаточно, во всяком случае для того, чтобы обслужить госдолг», — подчеркнул экономист.

Николаев добавил, что инвесторы по-прежнему покупают гособлигации США. Это значит, что у них нет сомнений, что они будут получать свой доход по этим облигациям и смогут их продать, если нужно. То есть, помимо того, что экономика эффективно обслуживает свой долг, очень важно обращать внимание на уровень доверия — как этот госдолг покупают, с охотой или нет. И если покупают, значит, перспективы у госдолга США не такие уж плохие, но когда-нибудь это закончится.

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ИА Регнум напомнил, что разговоры о банкротстве США идут не то что годами, а десятилетиями. Потому что их внутренний госдолг постоянно растёт и на сегодняшний день достиг 35 триллионов долларов. И реально никто из экономистов не может сказать, когда начнется банкротство США. А сам госдолг начался еще при бывшем президенте США Рональде Рейгане, когда была гонка вооружений с Советским Союзом. СССР обанкротили, но в итоге создали основу для этого долга.

«Экономическая катастрофа в США может развиться в результате двух взаимосвязанных причин: первая — это массовый масштабный отказ других стран от доллара, то есть когда он перестанет быть международной универсальной валютой. Вторая причина, если США потеряют свое военное влияние, потому что его они конкретно основывают на военной составляющей, на разветвлённой сети военных баз по всему миру. И многие страны, в основном это союзники-сателлиты — Европа, Япония, азиатские, ближневосточные союзники, — принимают тот же доллар, потому что там находятся военные базы США, поэтому у них нет иного выбора, как принять доллар», — рассказал американист.

Как передавало ИА Регнум, Илон Маск заявил, что США стремительно движутся к банкротству. Так бизнесмен отреагировал на сообщение департамента эффективности правительства США (DOGE) — комиссии, создание которой ранее анонсировал Трамп. Указанный консультативный орган заявил о необходимости исправить ситуацию с государственным бюджетом Соединённых Штатов. По информации DOGE, в 2023 году американское правительство потратило $6,16 трлн, а привлекло только $4,47 трлн.

Илон Маск уже предупреждал о риске банкротства США. Такое заявление он сделал в конце августа 2024 года. Миллиардер также отмечал, что перерасход средств действующим американским правительством провоцирует инфляцию в стране.

10 сентября Илон Маск отмечал, что платежи США по государственному долгу превысили оборонный бюджет страны. Он напоминал, что годовой бюджет Пентагона в текущем году составил $1 трлн.