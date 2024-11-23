Вашингтон, 23 ноября, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп может назначить бывшего врио директора национальной разведки страны Ричарда Гренелла на должность спецпредставителя по конфликту на Украине, сообщило 23 ноября агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Alex Brandon/AP/TASS Дональд Трамп

По этим данным, Трамп может создать такую новую должность, однако решение ещё не принято. Помимо Гренелла, рассматриваются и другие кандидатуры.

«Гренелл сыграет ключевую роль в усилиях Трампа по прекращению войны, если его в конечном итоге выберут на этот пост», — заявили источники издания.

Гренелл ранее также занимал пост посла США в Германии и специального представителя президента США по переговорам между Сербией и Косово. Он заявлял, что выступает против принятия Украины в НАТО, а также предлагал создать «автономные зоны» на Украине. При этом Гренелл подчёркивал, что не говорит от имени Трампа.

Представитель переходной команды Трампа Кэролайн Левитт отказалась от комментариев о возможном назначении Гренелла, отметив, что кадровые решения будут объявлены самим Трампом, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, после победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Действия будущей администрации США пока трудно предсказать, отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Если Трамп проявит готовность прислушаться и понять причины начала спецоперации, это может создать основу для мирного диалога, указывал он.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее допустил, что Трампу удастся добиться урегулирования конфликта на Украине, поскольку избранный президент США является прагматичным политиком, а «ключи», необходимые для урегулирования, находятся в Вашингтоне.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.