Буйнакский район, Дагестан, 23 ноября, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Число пострадавших в ДТП с пассажирской «Газелью» в Буйнакском районе Дагестана возросло до десяти человек, сообщили 23 ноября в пресс-службе минздрава региона.

ГАИ Дагестана

«В результате ДТП с опрокидыванием пассажирской «Газели» рядом с с. Чиркей Буйнакского района пострадало десять человек, из них один подросток», — сказано в публикации минздрава в Telegram-канале.

Сообщается, что состояние семерых пострадавших врачи оценивают как средней тяжести. Трое пострадавших, в том числе одна женщина с переломом грудного позвонка, находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее в пресс-службе главного управления МЧС России по республике сообщали, что в результате опрокидывания пассажирской «Газели» пострадали восемь человек.

Как передавало 17 октября ИА Регнум, число пострадавших в ДТП с пассажирской «Газелью» в Хасавюртовском районе Дагестана выросло до 19 человек. На месте аварии работали девять спасателей и три единицы техники.

Ранее, 6 октября, четыре человека, включая двух сотрудников ДПС, были госпитализированы в результате ДТП с участием фуры на федеральной автодороге Астрахань — Махачкала в Тарумовском районе Дагестана. 37-летний водитель грузовика не справился с управлением и съехал на обочину попутного направления, где автомобиль опрокинулся на служебную машину ДПС.