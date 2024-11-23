Берлин, 23 ноября, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский сделал из неё «козла отпущения» из-за решения не принимать Украину в НАТО, принятого при её участии на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году. Она сказала об этом в беседе с немецким журналом Spiegel.

Global Look Press/Carsten Koall/dpa

«Это не просто ощущение, это так и есть», — ответила она на вопрос собеседника, нет ли у неё ощущения, что её сделали «козлом отпущения» после начала конфликта.

По словам Меркель, Зеленский пригласил её и бывшего президента Франции Николя Саркози в Бучу в 2022 году, намекая на то, что именно их решение привело к подобному исходу. Экс-канцлер добавила, что конфликт с Россией необходимо было решать мирным путём.

Саммит НАТО в Бухаресте проходил в 2008 году. Тогда Меркель и Саркози выступили против вступления Украины и Грузии в альянс, в результате чего их присоединение к блоку было отложено на неопределённый срок.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября Меркель также заявила, что сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным было необходимо, чтобы предотвратить ситуацию, которая привела к конфликту на Украине. Политик уточнила, что строительство «Северного потока» было одной из её попыток наладить контакт с Путиным и «приобщить его к всеобщему процветанию».

Конфликт на Украине не случился бы, если бы Меркель прислушалась к избранному президенту США Дональду Трампу, считает американский дипломат Ричард Гренелл. Он также отметил, что и Меркель, и действующий глава Белого дома Джо Байден проявили слабость в международных делах.