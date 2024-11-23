Лондон, 23 ноября, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Земли достигла одна из самых мощных ударных звуковых волн, зафиксированных астрономами за всю историю наблюдений. Её вызвало столкновение в группе галактик, известной как Квинтет Стефана, пишет британский журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

IMAGO/www. imago-images.de/ТАСС Группа галактик Квинтет Стефана

Галактика NGC 7318b на скорости 3,2 млн км/ч столкнулась с четырьмя другими галактиками группы, из-за чего образовался ударный фронт, подобный «звуковому удару реактивного истребителя», отмечает издание Live Science.

По словам астрофизика из Университета Хартфордшира в Великобритании Марины Арнаудовой, человечеству выпал редкий шанс наблюдать сложный процесс столкновения галактик. «Новый нарушитель» NGC 7318b врезался в огромное межгалактическое поле мусора, что привело к сжатию плазмы и газа.

«При этом он снова активировал плазму, заставив её ярко светиться на радиочастотах, и, вероятно, запустил процесс звездообразования», — отметила Арнаудова.

Квинтет Стефана, открытый в 1877 году французским астрономом Эдуардом Жан-Мари Стефаном, находится на расстоянии 290 млн световых лет от Земли. В ядре группы находятся галактики NGC 7317, NGC 7318a и NGC 7319, которые, как считается, испытали воздействие «старого нарушителя» — галактики NGC 7320c. В процессе столкновения почти всю их межзвёздную среду выбросило в межгалактическое пространство, и в настоящее время с этой областью взаимодействует «новый нарушитель» 7318b, уточняется в материале MNRAS.

Учёные уверены, что наблюдения за слиянием и взаимодействием галактик позволят понять, как они формировались и эволюционировали.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой (FAST), известный как «Китайский небесный глаз», обнаружил при наблюдении за Квинтетом Стефана огромную структуру атомарного газа. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, линейный масштаб структуры атомарного водорода достигает примерно двух миллионов световых лет, или 0,6 мегапарсека, что является самым большим в своем роде, когда-либо обнаруженным во Вселенной.