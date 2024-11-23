Варшава, 23 ноября, 2024, 14:14 — ИА Регнум. В Польше фермеры заблокировали движение через пункт пропуска «Медыка — Шегини» на границе с Украиной, сообщает 23 ноября пресс-служба Львовской таможни.

Czarek Sokolowski/AP/TASS

«На пункте пропуска «Шегини — Медика» с польской стороны началась акция протеста», — сказано в публикации таможни в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В пресс-службе уточнили, что 30 человек передвигаются по переходу, блокируя движение транспорта.

В феврале польские фермеры ограничили движение грузовиков на трёх пунктах пропуска на границе с Украиной — «Устилуг — Зосин», «Угринов — Долгобычев» и «Шегини — Медика.

Ранее очевидцы сообщали, что в Польше протестующие фермеры свозили к пункту пропуска «Дорохуск» на границе с Украиной покрышки и сено. 11 февраля польские фермеры, выступающие против ввоза украинского зерна в Евросоюз, вскрыли фургоны с зерном близ пограничного пункта пропуска «Ягодин — Дорогуск».

Как передавало ИА Регнум, после прекращения действия эмбарго Евросоюза на поставки зерна и других сельхозтоваров с Украины в сентябре 2023 года власти Польши, Венгрии и Словакии ввели аналогичный запрет в отношении своих стран самостоятельно.

В январе Еврокомиссия порекомендовала продлить свободный ввоз товаров с Украины и Молдавии до июня 2025 года, одновременно усилив защиту «чувствительной» сельскохозяйственной продукции ЕС.