Москва, 23 ноября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Россияне потратили на покупку товаров из-за рубежа почти 190 млрд рублей за три квартала, это на 62% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Виталий Аньков/РИА Новости

Газета передаёт, что объёмы трансграничной торговли продолжают расти за счет ушедших из России брендов. На это указывает скачок денежных трат граждан, заказывающих товары из-за рубежа, за девять месяцев. Однако эти показатели не достигают значений 2021 года, который эксперты назвали «докризисным». Тогда оборот составлял 317 млрд рублей.

Отмечается, что рост товарооборота сложно прогнозировать из-за проблем с логистикой и снижения в пять раз порога беспошлинного ввоза на территорию страны товаров наиболее дорогих категорий. Тем не менее, как поделились представители АКИТ, российские потребители наращивают эти темпы, заказывая иностранные товары через интернет-площадки, такие как Wildberries и CDEK. Shopping.

Согласно статистике, среди товаров наиболее дорогой категории больше половины заказов пришлось на продукцию Apple — 58%, а ещё 37% на одежду и обувь. Самыми популярными брендами для доставки стали Nike (16%) и New Balance (10%).

По данным сервиса CDEK. Shopping, наибольшая часть трансграничной торговли пришлась на Китай — 48%, а доля стран Евросоюза выросла с 15% годом ранее до 22%. Показатели снизились только у США — с 39% они упали до 24%.

Как ранее передавало ИА Регнум, в начале ноября таможня Германии конфисковала у двух россиянок дорогую одежду и сумки стоимостью 114 тыс. евро из-за подозрения в нарушении санкций. Их задержали, а позже выяснилось, что они успели отправили в Россию семь крупных посылок, одну из которых конфисковала таможня Лейпцига. В ней оказались брендовые вещи на 12 тыс. евро (около 1,2 млн рублей).