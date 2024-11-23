Москва, 23 ноября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Председателя ПСБ Петра Фрадкова единогласно избрали главой Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) сроком на четыре года, сообщили на отчётно-выборной конференции ВФЛА, проходящей в Москве 23 ноября.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Петр Фрадков

На данном посту он сменит генерального директора компании «Росатом Логистика» Петра Иванова. Его кандидатура была также поддержана министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым.

Фрадкову 46 лет, с января 2022 года он возглавлял попечительский совет ВФЛА. А также с 2018 года он является председателем ПСБ.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта 2023 года президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что ВФЛА вернули полноценный статус. Её членство восстановлено World Athletics, однако говорить об участии в соревнованиях пока рано. Членство было приостановлено из-за допингового скандала, произошедшего в 2015 году.

В марте того же года бывший главный тренер сборных СССР и России по лёгкой атлетике Вадим Зеличёнок высказал мнение, что за время отстранения российской атлетики от участия в международных соревнованиях она сильно отстала в своём развитии и возвращение национальной федерацией международного статуса должно оказаться толчком для возвращения на прежние лидирующие позиции в мире. По его словам, необходимо также уделять очень большое внимание работе детских спортивных школ и искать новые подходы в работе сборных.