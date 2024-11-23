Лондон, 23 ноября, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Новой баллистической ракете РФ «Орешник» потребуется менее 20 минут, чтобы долететь и нанести удар по любому городу Европы, пишет 22 ноября британская газета Daily Mail.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Орешник» является гиперзвуковой ракетой, которая может летать со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука — или около 7600 миль в час (12 231 км/ч. — Прим. ред.)», — сказано в публикации.

Авторы материала указали, что до Лондона «Орешник» может долететь за 16–17 минут, до Парижа — за 15–16 минут. Время полёта российской гиперзвуковой ракеты до Брюсселя составит от 14 до 15 минут, до Рима — 13–14 минут, до Берлина — 11–12 минут.

Как передавало ИА Регнум, Киев после удара баллистической ракеты «Орешник» по днепропетровскому оборонному заводу выступил с предупреждением о том, что российская разработка может долететь до Великобритании за 20 минут.

По данным британского издания Express, баллистическая ракета может поразить Польшу через 12 минут после запуска с российской территории, ФРГ — через 15 минут. При этом, как отметили авторы материала, НАТО «преуменьшило риск». В частности, представитель организации Фарах Дахлаллы заявила, что использование РФ «Орешника» не повлияет на ход конфликта и поддержку Украины союзниками.

Президент России Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к личному составу ВС РФ и гражданам России по поводу ударов западным оружием по территории страны, которые противник пытался нанести ракетами ATACMS и Storm Shadow 19 и 21 ноября.

В ответ на эти действия Россия нанесла комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины, отметил глава государства.