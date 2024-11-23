Киев, 23 ноября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Взрывы двух трансформаторов были зафиксированы в ночь на 23 ноября в районе Софиевская Борщаговка в украинской столице, сообщил телеканал «Киев24».

SOPA Images via ZUMA Wire/ТАСС

«Ночью на Софиевской Борщаговке взорвались два трансформатора», — отмечается в Telegram-канале этого СМИ.

Взрывы прогремели один за другим с интервалом в несколько секунд. Причины и последствия случившегося не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября украинская энергетическая компания ДТЭК распространила информацию, что в Киеве, а также в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях вводились экстренные отключения света. Такая же ситуация наблюдалась на подконтрольной Киеву части ДНР. Эта информация появилась на фоне сообщений о взрывах в стране.

20 октября компания «Укрэнерго» объявила, что Украина на фоне нехватки электроэнергии запросила её импорт у пяти стран. Организация призвала украинских граждан экономить электричество и не включать одновременно мощные бытовые электроприборы.

В середине июля стало известно, что в Черкасской области Украины сотрудник полиции поджёг два трансформатора. Они находились на подстанциях в посёлках Кочержинцы и Максимовка. Поджигателя задержали через несколько часов после преступления. Его передали сотрудникам Службы безопасности Украины.