Москва, 23 ноября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли в Курской области до 360 военных, сообщает 23 ноября Минобороны РФ в Telegram-канале.

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Подразделения российской группировки войск «Север», продолжая разгром вторгшихся в регион формирований ВСУ, нанесли им поражение в районах населённых пунктов Александрия, Горналь, Дарьино, Кругленькое, Леонидовка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.

Помимо живой силы противника, российские военные уничтожили немецкую БМП Marder и шведскую БМП CV-90, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь миномётов и две станции радиоэлектронной борьбы, говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства.

Авиация и артиллерия путём нанесения ударов поразили живую силу и технику противника в окрестностях Александрии, Викторовки, Гуево, Дарьино, Зелёного Шляха, Казачьей Локни, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Мелового, Николаевки, Никольского, Старой Сорочины, Суджи, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Журавки, Локни, Мирополья и Юнаковки в Сумской области.

В общей сложности в боях под Курском ВСУ потеряли более 35 050 военных, 215 танков и 149 БМП.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.