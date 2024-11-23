Курск, 23 ноября, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области с августа превысили 35 тыс. человек, сообщила 23 ноября пресс-служба Министерства обороны РФ.

ИА Регнум

В минувшие сутки противник потерял в регионе до 360 человек, сказано в сообщении.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 35 050 военнослужащих, 215 танков, 149 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортёров, 1192 боевые бронированные машины (и иную технику. — Прим. ред.)», — проинформировала пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября в ходе совещания в пункте управления группировки ВС РФ «Север» министр обороны Андрей Белоусов заявил, что российские войска «перемололи» лучшие части ВСУ, сорвав планы противника на 2025 год, и ускорили продвижение в зоне военного конфликта.

17 ноября пресс-служба Минобороны проинформировала, что военнослужащие группировки войск ВС РФ «Север» заблокировали ряд подразделений ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области. Об уничтожении этой группировки военное ведомство проинформировало 20 ноября. Российские силы продолжают разгром формирований противника на территории Курской области, отмечалось в сообщении.

Президент Владимир Путин ранее сообщил, что 19 и 21 ноября были предприняты попытки нанести удары по военным объектам в Брянской и Курской областях с применением западных систем ATACMS и Storm Shadow. В ответ на эти атаки ВС РФ нанесли комбинированный удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, испытав в боевых условиях одну из новейших ракетных систем средней дальности — «Орешник», заявил глава государства.