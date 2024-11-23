Москва, 23 ноября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил об улучшении в системе борьбы с онкологическими заболеваниями после разрыва отношений с Западом. Об этом врач рассказал в интервью РБК.

РИА Новости/Денис Абрамов

Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава Каприн сообщил, что российская служба по борьбе с онкологией только улучшила свою работу после введения санкций. Он также добавил, что медицина России вовсе не отрезана от мира.

«Мы пользуемся препаратами, в том числе и зарубежными, и нашими. Мы пользуемся аппаратурой зарубежной и нашей. Мы не чувствуем изоляции. Рынок у нас большой, интересный, есть связь с другими странами… В этом году у нас несколько человек ездили на ESMO (Европейская ассоциация медицинских онкологов), которая проводит ежегодный форум. Несколько онкологов ездили на ASCO (Американское общество клинической онкологии). Они привезли материалы», — поделился он.

Врач также отметил, что российские онкологи очень тесно работают со странами СНГ, с коллегами из Китая, Ирана и Индии. Также, по его словам, расширились области применения микрохирургии в онкологии.

Как ранее передавало ИА Регнум, Каприн заявлял в начале ноября, что российская медицина в сфере онкологии находится в авангарде по некоторым методам лечения злокачественных опухолей и использует технологии, не имеющие аналогов за рубежом. Он также сообщил, что с 2021 года выявляемость онкологических заболеваний в России выросла на 8%. При этом, согласно статистике, в более чем 60% случаев злокачественные новообразования удаётся выявить на ранних стадиях.

28 августа врачи Тюменской областной клинической больницы № 1 провели сложную реконструктивную операцию женщине с редким злокачественным новообразованием — карционоидной опухолью главного бронха.