Бердянск, Запорожская область, 23 ноября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Целью удара ВСУ по порту Бердянска в Запорожской области могло быть устрашение, заявил 23 ноября депутат Госдумы Андрей Колесник.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В беседе с ««Лентой.Ru»депутат предположил, что у удара украинских войск было и военное значение.

«Даже небольшие порты имеют определённое военное значение. Может быть, это был удар устрашения. А может быть, они думали, что туда подвозятся водой какие-то боеприпасы», — сказал депутат.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по порту Бердянска управляемой ракетой. Возникли очаги возгорания, их удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших в результате удара не было. Работоспособность порта не была нарушена, добавил Балицкий.

31 октября ВСУ совершили террористическую атаку на порт Бердянска с использованием дронов-камикадзе. В результате нападения погибла женщина и получили ранения три человека. Также получили повреждения инфраструктура порта, пять многоквартирных домов, два частных дома, два магазина и здание управления соцзащиты.

15 ноября сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из села Новодаровка Запорожской области на времевском направлении фронта. Продвижение российских войск на данном участке продолжается, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Новодаровка расположена неподалёку от административной границы Запорожской области и ДНР. Продвижение российских войск на времевском направлении позволит подойти к Великой Новосёлке, где сосредоточен важный логистический пункт ВСУ, а также взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ, отмечалось в сообщении.