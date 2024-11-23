Москва, 23 ноября, 2024, 13:11 — ИА Регнум. В России в два раза сократилось число звонков от мошенников после массированного удара Вооружённых сил России по энергоструктуре Украины, сообщает 23 ноября Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Количество звонков от мошенников сократилось вдвое — ровно после массированного удара ВС РФ по энергоструктуре Украины 17 ноября. В кол-центрах нет света», — сказано в публикации.

По данным канала, после массированного удара на Украине был введён график отключения электричества. Отсюда следует, что на данный момент в некоторых украинских кол-центрах нет света, из-за чего мошенники не могут позвонить россиянам.

Как передавало ИА Регнум, действующие атомные электростанции Украины 17 ноября сократили выработку электроэнергии из-за ударов по энергетической инфраструктуре страны.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в этот же день заявил, что энергетическая инфраструктура подверглась массированной атаке. В ряде регионов произошло отключение электроэнергии. Глава украинского МИД Андрей Сибига назвал эту атаку одной из крупнейших на объекты критической инфраструктуры страны.

Местные СМИ сообщали, что удары фиксировали по Киеву, Ивано-Франковской, Винницкой, Волынской, Львовской, Хмельницкой, Закарпатской, Ровненской и Киевской областям. Также в регионах ввели экстренные отключения электроэнергии.

Минобороны РФ 17 ноября проинформировало о нанесении российскими военными ударов по украинским военным заводам, по объектом газодобычи и энергетики, которые используются для работы ВПК Украины, по военным аэродромам и складам с боеприпасами.