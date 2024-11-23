Москва, 23 ноября, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Россия работает с теми западными журналистами, которые пытаются со всех сторон анализировать происходящее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Andy Wong/AP/TASS

По словам представителя Кремля, ещё пару лет назад было сложно поверить, что уважаемые западные СМИ будут выпускать такое большое количество заказных материалов и фейков. Теперь это видно невооруженным глазом, и Россия относится к этому соответственно.

«Хотя есть на западе журналисты, которые пытаются со всех сторон анализировать ситуацию, они, конечно, вызывают уважение, и мы работаем с такой прессой, чтобы дать информацию из первых рук», — сказал Песков «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в июне Песков указал на один из традиционных приёмов западных СМИ. По его словам, они не описали контекст, когда передали слова президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии. СМИ не указали, что он лишь отвечал на заданный вопрос. Журналисты спросили российского лидера, при каких условиях может быть использовано ЯО на Украине и насколько вероятна такая ситуация. Он ответил, что не стоит доводить не только до использования такого оружия, но и до угроз его использования.

На подконтрольность западных СМИ руководству своих стран не раз указывали в российском МИД. Так, в ноябре официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что в мире разворачивается чудовищный коллапс западной идеологии, но власти государств Запада скрывают это от своих граждан благодаря цензуре и контролю над собственными СМИ. Дипломат добавила, что страны, где не блокируют альтернативные источники информации, осознали провал экспериментов западной части мира.