Вашингтон, 23 ноября, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Соединённые Штаты стремительно движутся к банкротству, написал американский предприниматель Илон Маск.

Global Look Press/Allison Robbert — Pool via CNP/Keystone Press Agency

«Америка сейчас супербыстро идёт к банкротству», — предупредил он на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Так бизнесмен отреагировал на сообщение департамента эффективности правительства США (DOGE) — комиссии, создание которой ранее анонсировал избранный президент страны Дональд Трамп. Указанный консультативный орган заявил о необходимости исправить ситуацию с государственным бюджетом Соединённых Штатов.

По информации DOGE, в 2023 году американское правительство потратило $6,16 трлн, а привлекло только $4,47 трлн. Планируется, что в администрации Трампа Маск возглавит министерство по повышению эффективности правительства, которое должно быть создано после инаугурации избранного президента.

Как сообщало ИА Регнум, Илон Маск уже предупреждал о риске банкротства США. Такое заявление он сделал в конце августа 2024 года. Миллиардер также отмечал, что перерасход средств действующим американским правительством провоцирует инфляцию в стране.

10 сентября Илон Маск отмечал, что платежи США по государственному долгу превысили оборонный бюджет страны. Он напоминал, что годовой бюджет Пентагона в текущем году составил $1 трлн.

В конце октября редактор газеты The Wall Street Journal Джеймс Фриман написал, что и Демократическая, и Республиканская партии якобы отказались обращать внимание на размер и беспрецедентный рост государственного долга США, который превысил $35,8 трлн. Журналист также считал, что победитель на выборах в Соединённых Штатах будет вынужден тратить намного меньше средств на реализацию своей программы, чем обещал во время предвыборной кампании.

В августе американский телеканал Fox Business представил свой прогноз, согласно которому госдолг США рискует увеличиться в течение следующего десятилетия до рекордных $54 трлн. Журналисты отмечали, что ситуация с растущим долговым бременем создаёт угрозу для Соединённых Штатов в глобальном масштабе.