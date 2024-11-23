Вашингтон, 23 ноября, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Бывший офицер военной разведки США Скотт Беннетт, просивший о предоставлении ему российского гражданства, скончался на 47-м году жизни, сообщил телеканал RT.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Скотт Беннетт

О смерти Беннетта рассказали его знакомые. По этим данным, он скончался от рака поджелудочной железы.

Позднее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Беннетт, возможно, был убит, в том числе за то, что рассказывал в СМИ правду о событиях на Украине и в зоне проведения специальной военной операции.

Ещё две недели назад бывший офицер находился в прекрасной форме, ранее он неоднократно заявлял, что не склонен к самоубийству, а близкие Беннетта ничего не знали о якобы наличии у него рака, отметила Симоньян.

В годы службы в американской разведке Беннетт занимал должность специалиста по информационно-психологической работе. Он критиковал власти США за оказание помощи киевскому режиму и отмечал, что Донбасс исторически принадлежит России.

Беннетт посещал этот регион в период проведения специальной военной операции. Он стал автором нескольких документальных фильмов о событиях в Донбассе. Также он выступал в СМИ в качестве военного эксперта.

В марте 2024 года бывший офицер сообщил, что попросил президента РФ Владимира Путина предоставить ему российское гражданство. Беннетт намеревался «применить свои дипломатические навыки и опыт работы в разведке» для оказания помощи России.