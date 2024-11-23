Москва, 23 ноября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Налог на доход с процентов по вкладам впервые придётся заплатить в 2024 году, успеть нужно до декабря. Об этом рассказал агентству «Прайм» основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Эксперт напомнил, что налог на вклады за 2023 год исчисляется в отношении процентного дохода, полученного резидентом с любых счетов вне зависимости от валюты. Закрыть обязательный платёж россиянам нужно до 1 декабря 2024 года, однако Мехтиев рекомендует сделать это заранее, так как при оплате в личном кабинете Федеральной налоговой службы (ФНС) срок обработки — не менее трёх рабочих дней.

«Таким доходом считаются проценты, выплаченные по депозитам, сберегательным счетам, по остаткам на текущих счетах. Не включается в налогооблагаемые доходы процентный доход на сумму до 150 тысяч рублей, так как необлагаемая база для такого налога равна результату умножения суммы в 1 млн рублей на величину ключевой ставки, действовавшей на 1 декабря. Ставка на эту дату в прошлом году составляла 15%», — рассказал аналитик.

Он уточнил, что если все вклады и счета находятся в банках РФ, то информация о необходимости уплаты автоматически появляется в ФНС, увидеть её можно на официальном сайте службы или в мобильном приложении. Если же счета в зарубежных банках и финансовых компаниях, то необходимо подать декларацию о движении денежных средств и «общую» декларацию обо всех доходах, включая процентные по этим счетам.

Как сообщало ИА Регнум 30 октября, доходы от вкладов свыше 210 тыс. рублей будут облагаться налогом. Необлагаемая база изменилась в связи с повышением Банком России ключевой ставки с 19% до 21% в 2024 году.

Банк России на заседании 25 октября поднял ключевую ставку на два процентных пункта — до 21%. Как заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, в декабре 2024 года регулятор может ещё повысить ставку.