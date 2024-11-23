Дубай, ОАЭ, 23 ноября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Украинский конфликт возможно разрешить без новых издержек для человечества, если Североатлантический альянс (НАТО) прекратит разжигать войну, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Если блок НАТО встанет на реальную почву, если они прекратят раздувать пожар войны на Украине, этот конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества, во всяком случае новых издержек», — сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya, комментируя возможность нанесения ядерного удара по Украине.

Медведев заявил, что Россия не хочет применять ядерное оружие, ведь это является «крайним вариантом». Экс-президент уточнил, что Россия будет действовать в соответствии с обновлённой ядерной доктриной, а решение о применении ядерного арсенала остаётся за главой государства и Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. По его словам, высокий уровень рисков не означает, что они полностью необратимы.

Зампред Совбеза отметил, что характер конфликта изменился после того, как западное дальнобойное оружие было применено для ударов по Курской и Брянской областям России. США и другие страны НАТО, по его словам, включились в полноценную, а не гибридную войну против РФ.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин выступил с обращением по поводу ударов западным оружием по территории России, которые противник пытался нанести ракетами ATACMS производства США и системами Storm Shadow производства Британии 19 и 21 ноября.

Глава государства отметил, что в ответ на эти действия Россия нанесла комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Президент также рассказал, что в ходе этого была испытана одна из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник». Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул он.