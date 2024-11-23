Москва, 23 ноября, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Свобода слова, несомненно, отсутствует на Западе, и это доказали события последних лет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency

«На Западе точно нет свободы слова. И, наверное, события последних нескольких лет показали это», — сказал представитель Кремля в интервью «РИА Новости».

По его словам, ещё два года назад было бы трудно поверить, что даже самые уважаемые западные издания могут выпускать такое большое количество заказных материалов и фейков. Но именно это происходит сейчас.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Песков назвал обычными утками и пустышками публикации в американских СМИ о попытках России повлиять на ход президентских выборов в США. Он отметил, что подобные материалы никто не воспринимает серьёзно.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре отмечал, что практически во всех странах Запада, где пытаются работать журналисты из России, им чинят различные препоны и ставят запреты. Там вводится прямая цензура, что противоречит демократическим принципам свободы слова и свободного распространения информации. Для того чтобы спрятаться от неудобных фактов, от правдивой информации, на Западе «развернули откровенную травлю российских корреспондентов, на которых без разбора вешают ярлык «кремлёвских пропагандистов», добавил он.

В марте, когда в России проходили президентские выборы, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США подготовили большое количество фейков различного характера, «чтобы людей буквально запугать». Она отметила, что политика Запада нацелена на запугивание российского электората, её частью являются в том числе хакерские атаки.