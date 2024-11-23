Москва, 23 ноября, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Реальные заработные платы россиян постоянно растут, в том числе и в новых регионах, где идут боевые действия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Что касается повышения зарплат, то в целом за последние год-два зарплаты в реальном исчислении растут существенно. Это рост свыше 15%. Растёт не просто номинальная зарплата, растёт реальная зарплата и, конечно, надбавки для регионов, где идут военные действия», — говорится в его сообщении «РИА Новости».

Песков напомнил, что существует также определённая система надбавок для отдельных категорий, в том числе служащих и работников силовых ведомств.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 января 2025 года в России возобновляется индексация пенсий работающих пенсионеров. Таким образом, повышение пенсий ожидается не только у неработающих, но и у тех, кто продолжает трудиться.

16 ноября сервис hh.ru опубликовал рейтинг самых востребованных профессий в России. Самыми дефицитными специальностями стали дворники, сварщики, токари и продавцы-консультанты, следом идут повара, кондитеры, автомеханики и автослесари. В ноябре, согласно статистике, по вакансиям этих специальностей приходило от 0,7 до 1,5 резюме на каждую.