Москва, 23 ноября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Российские войска в минувшие сутки уничтожили на земле самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщила 23 ноября пресс-служба Министерства обороны.

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Пресс-служба военного ведомства проинформировала о нанесении ударов по военным аэродромам противника.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах. Уничтожен на земле самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины», — сказано в сообщении.

Потери противника в минувшие сутки составили до 1535 человек, проинформировала также пресс-служба. Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы «Hammer», восемь реактивных снарядов HIMARS и 59 беспилотников самолётного типа.

Как передавало ИА Регнум, днём 22 ноября украинские СМИ сообщали о серии взрывов в ряде регионов, контролируемых киевским режимом, в том числе в районе военного аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.

Пресс-служба Минобороны РФ 22 ноября информировала, что за минувшую неделю российские войска нанесли 30 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал». Поражалась, в частности, инфраструктура военных аэродромов.