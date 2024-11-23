Москва, 23 ноября, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин может быть приглашён на матч сборной России в следующем году, заявил журналистам президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

РИА Новости/Алексей Даничев Александр Дюков и Александер Чеферин

«Мы можем пригласить президента УЕФА Александера Чеферина на матч сборной в России в 2025 году», — сказал Дюков, которого цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что при этом сначала необходимо договориться по поводу проведения такого спортивного мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований. Вследствие этого шага команды из РФ не были допущены до еврокубков.

В декабре 2023 года исполнительный комитет РФС проголосовал против перехода из УЕФА в АФК. Все члены исполкома посчитали, что в этом нет смысла без гарантий от ФИФА.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, что отказ от перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола связан с тем, что УЕФА — самая богатая конфедерация в мире, а переход в Азию не даст автоматического допуска на международные турниры. При этом он отказался называть сроки возвращения российского футбола на международную арену, а также не уточнил, что ждёт национальную команду и какие есть шансы на восстановление РФС.

В апреле 2024 года Дюков заявил о паузе в переговорах по допуску российских клубов и сборных на международные турниры. Он отметил, что Россия привела все аргументы для этого и теперь решение за УЕФА. Президент РФС добавил, что у РФ по-прежнему есть возможность смены конфедерации.