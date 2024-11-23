Киев, 23 ноября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому и его спонсорам в лице действующего президента США Джо Байдена и экс-президента Барака Обамы нужен ядерный удар по Украине для достижения собственных целей, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.

ИА Регнум

«Ядерный удар на сегодня — лучший исход как для Зеленского, который не знает, как выпутаться, так и для его спонсоров из клики Байдена — Обамы, которые прогнали через Украину рекордные 187 млрд долларов», — указал он в публикации.

Депутат заявил, что Запад может специально провоцировать ядерный конфликт, чтобы никто не узнал, на что расходовались деньги в ходе украинского конфликта. По его словам, в таком случае Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак выживут, ведь «они в бункере», а жертвами удара станут простые жители Украины.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября лидер французский оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо призывал власти Франции прекратить финансовую поддержку киевского режима из-за распространённой на Украине коррупции. 30 октября бывший президент Украины Пётр Порошенко обвинил правительство в работе на коррупционеров вопреки интересам безопасности страны. Он также заявил, что украинская армия не является приоритетом для властей.

11 ноября украинская журналистка Диана Панченко призвала провести аудит в стране, так как большое количество поступающих с Запада средств разворовывается. По её информации, украинские благотворительные организации присваивают до 50% помощи, поступающей из-за рубежа. 12 ноября американский бизнесмен Илон Маск согласился с тем, что необходимо будет провести аудит американской помощи Киеву после окончания украинского конфликта.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, принимающих участие в её поддержке.