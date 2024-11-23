Москва, 23 ноября, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Российские власти вводят временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России, который будет действовать с 1 декабря 2024 по 31 мая 2025 года. Об этом сообщили 23 ноября в пресс-службе правительства РФ.

РИА Новости/Павел Лисицын

«В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов», — отмечается в сообщении на сайте исполнительного органа.

В правительстве пояснили, что такой шаг позволит увеличить загрузку отечественных аффинажных предприятий. Уточняется, что запрет распространяется на отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, а также на прочие виды отходов и лома, которые содержат драгоценные металлы или их соединения.

Кроме того, решение затронет отходы и лом электротехнических и электронных изделий, которые используются главным образом в процессе извлечения драгоценных металлов. Запрет не коснётся катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями.

В правительстве уточнили, что масса такой пробы не должна превышать 500 граммов в одной товарной партии независимо от того, какое количество партий указано во внешнеторговом контракте.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года власти РФ уже вводили временный запрет на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов. Он действовал с 20 марта по 20 сентября 2023 года, а также с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года. Помимо этого, подобный запрет вводился с 20 мая до 20 ноября 2024 года.

В сентябре российские пограничники задержали в Амурской области иностранных граждан, которые хотели вывезти из России золото на сумму 18 млн рублей. Задержанные хотели выдать золотые изделия за декоративные подвески. Вес всего золота составил более трёх килограммов.