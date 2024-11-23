Вьентьян, 23 ноября, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Власти Лаоса расследуют обстоятельства смерти шести туристов после отравления метанолом, ещё 11 иностранных граждан остаются в больнице. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Anupam Nath/AP/TASS

Издание пишет, что две туристки из Австралии, двое граждан Дании, американец и британка скончались после употребления напитков с содержанием метилового спирта в лаосской курортной зоне Ванг Вьенг, всем жертвам было от 19 до 28 лет. Местные власти расследуют обстоятельства этих смертей и отравления ещё 11 иностранцев.

Источник газеты заявил, что в случае с австралийскими туристками известно начало их пути. Девушки выпили водку, предложенную менеджером хостела Nana Backpacker, а затем отправились посещать местные бары. По возвращении австралийкам стало плохо, они были прикованы к постели на целые сутки. Персонал хостела обратился в больницу, где молодые иностранки скончались. 22 ноября сотрудники полиции задержали менеджера и владельца заведения, но никаких обвинений им пока предъявлено не было.

«Они окончили школу и обе усердно работали, чтобы заработать немного денег на поездку своей мечты за границу, — рассказал президент австралийского футбольного клуба, в котором играли девушки, Ник Хит.

Как сообщало ИА Регнум 9 ноября, трое американских туристов погибли в Мехико в результате отравления угарным газом. Их тела обнаружили в квартире, которую они снимали через компанию Airbnb.

16 сентября 30-летняя туристка из Германии скончалась после нападения акулы на Канарских островах. Хищник откусил женщине ногу, а по дороге в больницу у неё отказало сердце.