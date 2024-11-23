Москва, 23 ноября, 2024, 11:15 — ИА Регнум. В семье 27-летнего Артура Каменецкого, арестованного по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной, рассказали, что раньше уже слышали про эту аферу по телевизору, но даже представить не могли, что в ней замешан их родственник. Близкие фигуранта уголовного дела заявили ИА Регнум, что узнали об аресте Артура случайно, из социальных сетей — новость об этом скинул друг семьи. Старшая сестра обвиняемого заявила, что не верит в виновность брата. По её мнению, Артура могли «использовать втёмную».

Вадим Тараканов/ТАСС Лариса Долина

В разговоре с журналистами ИА Регнум 41-летняя Анастасия К. рассказала, что узнала об аресте своего младшего брата незадолго до нашего звонка и всё еще не может поверить в случившееся. Информацию об очередном уголовном деле в отношении брата женщине прислал их общих знакомый в одной из социальных сетей. Анастасия отметила, что до сих пор не осознает и не верит, что Артур может быть причастен к такому резонансному преступлению.

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«Мы, конечно же, слышали из новостей по телевизору про афёру с квартирой Ларисы Долиной, но и подумать не могли, что наш Артур может быть причастен к этому делу. До сих пор не верится, что он арестован. Всё это как будто страшный сон!» — поделилась переживаниями Анастасия.

Женщина уверена, что если её брат и причастен к этому резонансному преступлению, то никак не может быть организатором такой масштабной схемы. Анастасия считает, что её брата могли «использовать втёмную», не раскрывая всех деталей и личность жертвы.

ИА Регнум

«Мое мнение — не факт, что он что-то знал. Мне кажется, просто специально ищут таких вот слабеньких придурков-исполнителей, которым кидают гроши за грязную работу и не посвящают в детали. А они толком и не понимают, на что идут, и в итоге попадают. Верхушка преступной схемы, конечно, же не он. Но, сами знаете, кто-то же должен ответить за преступление, кто-то должен за это отсидеть. Вот и решили, что пусть это будет Артур», — предположила Анастасия.

Соседи семьи также слышали про аферу с квартирой Ларисы Долиной, как и многие жители России они внимательно следили за этим резонансным делом по телевизору и в социальных сетях. И очень удивились, когда в очередной новости по делу увидели фотографии своего соседа Артура Каменецкого.

«Всегда интересно, что там у звёзд происходит. Думали, как это: кто-то умудрился обмануть целую народную артистку и «отжать» у неё целую квартиру. А тут на днях появилась новость, что в Казани задержали какого-то нового участника. Мы как фотографию увидели — чуть не попадали. Это же наш сосед Артур! И подумать не могли, что он на такое способен», — рассказали ИА Регнум соседи Каменецкого.

По словам сестры, её брат уже много лет жил своей жизнью, но периодически звонил ей и маме, спрашивал о здоровье, интересовался делами семьи, однако никогда не рассказывал о своих криминальных делах.

«Созванивались с ним иногда, он спрашивал: «Сестрёнка, как ты?» Про себя всегда рассказывал, что всё хорошо, о каких-то проблемах он ни мне, ни маме никогда не говорил. Но он и не сказал бы никогда про плохое, чтобы нас не тревожить. У него всегда всё было хорошо», — отметила женщина.

Анастасия также сообщила, что Артур никогда не был официально женат. По её словам, у Каменецкого было много разных женщин и, возможно, где-то даже есть дети, однако законных и официальных нет. Женщина отметила, что Артур жил за счёт случайных заработков и нигде долго не работал.

Анастасия заявила, что Артур некоторое время работал на складе в Wildberries в Казани, но быстро оттуда уволился.

По данным собеседника ИА Регнум, в Подмосковье Каменецкий также работал на складе вышеупомянутого маркетплейса. Он неоднократно брал микрозаймы, указывая склад Wildberries в деревне Коледино как место работы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что новый фигурант аферы с квартирой Ларисы Долиной 27-летний Артур Каменецкий оказался участником казанской ОПГ «Перваки», где промышлял вымогательством, грабежами и незаконным оборотом наркотиков. Мужчина носил кличку Очкарик и был неоднократно судим по статьям о вымогательстве, разбое и за наркотики. 21 ноября Артура Каменецкого арестовали на два месяца и отправили в СИЗО по уголовному дело о мошенничестве, совершенном группой лиц.