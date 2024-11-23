Москва, 23 ноября, 2024, 11:41 — ИА Регнум. В Государственном Кремлёвском дворце начал работу Всероссийский слёт, приуроченный к 65-летию движения студенческих отрядов.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

В данном мероприятии принимают участие более 12 тыс. активистов движения из 89 регионов России, а церемония открытия в Московском Кремле объединила более 5 тыс. человек, в том числе и представителей 12 дружественных стран.

«Приветствую всех, кто вписал своё имя в летопись движения студенческих отрядов, кто считает себя частью этой большой, сплочённой семьи. Искренне горжусь тем, что и мне в юности довелось пройти надёжную «студотрядовскую» школу. Студенческие отряды — это молодость и крепкая дружба, романтика новых дорог, энергия и целеустремленность. Это замечательные, закалённые временем традиции, передающиеся из поколения в поколение», — обратился к участникам президент России Владимир Путин.

В честь юбилея движения была представлена экспозиция «65 лет на благо страны», которая посвящена истории студенческого движения и его вкладу в развитие государства. При этом на экспозиции были продемонстрированы достижения из различных российских регионов.

«Благодаря Российским студенческим отрядам, их инициативности, благодаря всем членам оргкомитета, губернаторам, федеральным органам исполнительной власти, работодателям и всем, кто причастен к движению, мы осуществили всё задуманное. В текущем году было реализовано 66 мероприятий, в которых приняли участие более 1 млн человек. Сегодня студенческие отряды — это не только студенты из России, но и наши друзья из дружественных стран, которые когда-то были частью нашей большой страны, которые с таким же удовольствием принимают участие в наших мероприятиях», — заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, открывшая этот слёт.

К юбилею Росмолодёжью была разработана и утверждена медаль в честь 20-летия Российских студенческих отрядов для вручения отличившимся ветеранам, действующим участникам движения, партнёрам и работодателям, оказывающим существенный вклад в становление и развитие организации. Первой медали удостоилась Голикова.

В слёте принимали участие генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и генеральный директор РЖД Олег Белозёров, которые рассказали о сотрудничестве с российскими студенческими отрядами в сферах образования и трудоустройства.

В следующие дни слёта участников ждут творческий фестиваль и спартакиада, деловая программа, научно-практическая конференция, а также презентация документального фильма об истории студенческих отрядов под названием «Путь к изменениям». Закрытие слёта пройдёт 24 ноября на «ВТБ Арене».