Мелитополь, 23 ноября, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в ряде районов Запорожской области, подконтрольных Вооружённым силам Украины. Об этом сообщило 23 ноября украинское интернет-издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Другие подробности не приводятся. При этом в некоторых областях Украины продолжает действовать воздушная тревога.

Речь идёт о Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Такие данные приводит минцифры Украины на соответствующей онлайн-карте.

Информации от Министерства обороны РФ о каких-либо ударах по объектам инфраструктуры ВСУ пока не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября украинская энергетическая компания ДТЭК распространила информацию, что в Киеве, а также в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях вводились экстренные отключения света. Такая же ситуация наблюдалась на подконтрольной Киеву части ДНР. Эта информация появилась на фоне сообщений о взрывах в стране.

В ночь на 22 ноября в городе Сумы на Украине прозвучала серия взрывов. Днём 22 ноября украинские СМИ проинформировали о взрывах в Киеве и Хмельницкой области Украины.

Также стало известно, что взрывы прогремели в районе военного аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.