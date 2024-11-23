В подконтрольных Киеву районах Запорожской области прогремели взрывы — СМИ
«Страна. ua»: в подконтрольных ВСУ районах Запорожской области прогремели взрывы
Мелитополь, 23 ноября, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в ряде районов Запорожской области, подконтрольных Вооружённым силам Украины. Об этом сообщило 23 ноября украинское интернет-издание «Страна. ua».
Другие подробности не приводятся. При этом в некоторых областях Украины продолжает действовать воздушная тревога.
Речь идёт о Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Такие данные приводит минцифры Украины на соответствующей онлайн-карте.
Информации от Министерства обороны РФ о каких-либо ударах по объектам инфраструктуры ВСУ пока не поступало.
Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября украинская энергетическая компания ДТЭК распространила информацию, что в Киеве, а также в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях вводились экстренные отключения света. Такая же ситуация наблюдалась на подконтрольной Киеву части ДНР. Эта информация появилась на фоне сообщений о взрывах в стране.
В ночь на 22 ноября в городе Сумы на Украине прозвучала серия взрывов. Днём 22 ноября украинские СМИ проинформировали о взрывах в Киеве и Хмельницкой области Украины.
Также стало известно, что взрывы прогремели в районе военного аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.