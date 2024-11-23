Берлин, 23 ноября, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Планы по назначению американского миллиардера Илона Маска одним из руководителей Департамента эффективности государственного управления (DOGE), решение о котором принял избранный президент США Дональд Трамп, является неслыханным вызовом, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Ангела Меркель

«Политика должна определять социальный баланс между влиятельными людьми и обычными гражданами. И если на эту последнюю инстанцию слишком сильно влияют корпорации, будь то власть капитала или технологические возможности, то это представляет собой неслыханный вызов для всех нас», — сказала она в интервью Der Spiegel.

Меркель добавила, что, помимо политических вопросов, связанных с Маском, всех должен волновать и тот факт, что бизнесмен владеет 60% всех спутников, вращающихся в космосе.

При этом на вопрос, является ли Маск большей угрозой, чем Трамп, политик ответила: «Я бы не стала заходить так далеко».

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Маск пообещал добиваться сокращения числа федеральных агентств в США, если он получит место в американской администрации. По его словам, обеспечение постоянно создающихся в стране ведомств тяжкой ношей ложится на плечи жителей.

11 ноября газета The Guardian написала, что возможные изменения в правительстве США могут быть выгодны Маску. В частности, это может положительно отразиться на выпуске беспилотных автомобилей компании Tesla. Кроме того, Национальное управление безопасности движения на дорогах США ведёт расследование в отношении компании. При администрации Трампа преследование могут прекратить, отмечалось в материале.

В ноябре портал Axios информировал, что после победы Трампа на выборах встал вопрос формирования новой администрации, из-за состава которой произошёл конфликт между Маском и советником избранного президента по юридическим вопросам Борисом Эпштейном.

В публикации также говорится о том, что команда Трампа разделилась на два лагеря: одни сумели наладить контакт с миллиардером, а других, напротив, раздражает его присутствие. При этом все ключевые фигуры, среди которых, например, избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, стоят на стороне Маска.

14 ноября Трамп провёл встречу с президентом Аргентины Хавьером Милеем во Флориде, в которой также принял участие Маск. Предположительно, миллиардер также принимал участие и в телефонных переговорах избранного президента с главой киевского режима Владимиром Зеленским.