Дубай, ОАЭ, 23 ноября, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Украинский конфликт может завершиться без новых издержек для человечества, если НАТО прекратит его разжигать. Об этом замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

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Говоря о реальности применения ядерного оружия, он отметил, что издержек, по крайней мере новых, ещё можно избежать.

«Если блок НАТО встанет на реальную почву, если они прекратят раздувать пожар войны на Украине, этот конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что характер конфликта изменился после того, как западное дальнобойное оружие было применено для ударов по Курской и Брянской областям России. США и другие страны НАТО, по его словам, включились в полноценную, а не гибридную, войну против РФ.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 21 ноября, выступая с обращением к российским гражданам и военнослужащим, президент Владимир Путин заявил, что в этот день и 19 ноября против РФ было применено дальнобойное оружие производства стран НАТО: ракеты ATACMS и системы Storm Shadow. Противник ударил ими по объектам на территории Курской и Брянской областей, но системы ПВО отразили атаки, поэтому поставленные цели достигнуты не были.

С этого момента, отметил Путин, спровоцированный Западом конфликт приобрёл элементы глобального характера. В ответ на удары западным оружием Россия испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности. ВС РФ нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины, применив баллистическую ракету «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания ракеты прошли успешно, цель пуска была достигнута, констатировал глава государства.