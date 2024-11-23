Киев, 23 ноября, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Украинские специалисты занимаются разработкой баллистических ракет, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анну Гвоздяр.

KCNA/EPA/ТАСС

По её словам, речь идёт о создании «более чем одной» ракетной системы. Гвоздяр уточнила, что появление таких ракет у Украины позволит стране присоединиться к «избранной группе стран», которые могут выпускать такие вооружения.

В публикации говорится, что Киев засекретил подробности этой работы. Вместе с тем отмечается, что украинские чиновники пообещали, что несколько новых ракет появятся на вооружении уже в ближайшее время.

В статье также подчёркивается, что украинская программа по созданию баллистических ракет испытывает недостаток финансирования. В связи с этим, как полагают обозреватели WSJ, в течение нескольких лет Украине придётся зависеть от западных поставок.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что никакое «чудо-оружие», на которое рассчитывает киевский режим, не изменит ход спецоперации России. Она предупредила, что ответ России в случае использования ВСУ дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории будет адекватным и ощутимым.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина якобы продолжает наращивать производство дальнобойных ракет. По его утверждениям, ракетная программа «работает». Умеров подчеркнул, что намечены соответствующие планы на 2025 год. Он добавил, что разрабатываются новые ракеты-дроны, в том числе «Паляница».

22 ноября Мария Захарова отметила, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение буквально «накаркали», предлагая Украину в качестве полигона для испытания новых видов вооружений. Так она прокомментировала обращение президента РФ Владимира Путина об испытании систем, подобных новой российской баллистической ракеты «Орешник».