Харьков, Украина, 23 ноября, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ на передовой подвергают сексуальному насилию выпускниц Харьковского медицинского университета, которых мобилизовали на Украине. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Володимир Зеленський

«Девушки подвергаются сексуальному насилию», — написал представитель подпольной организации в Telegram-канале.

Родители и молодые женщины из Харькова, которые говорили с Лебедевым, признавались ему, что шокированы тем, что выпускницы медуниверситета стали военнообязанными. Из-за этого они находятся на учёте в территориальных центрах комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) и не могут выехать за рубеж.

По информации координатора подполья, молодых специалистов распределяют по армейским частям в качестве санитарных инструкторов и военных медиков. Лебедев отметил, что те, кто дал взятку или кому повезло, остались в тыловых частях. Он уточнил, что у таких мобилизованных выпускниц «почти всё нормально».

Лебедев также пояснил, что военнослужащие, которые подвергают женщин насилию, не боятся наказания, думая, что проживут недолго. Он отметил, что некоторые женщины становятся любовницами офицеров, чтобы защититься от рядового состава.

При этом угрозы исходят и от иностранных наёмников. Лебедев добавил, что ему известны случаи самоубийств среди женщин в ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в июле замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк проинформировал, что иностранные наёмники ВСУ похищали и насиловали женщин в Харьковской области, факты таких преступлений зафиксированы. Легионеры совершали акты сексуального насилия, похищали женщин из сёл Глубокое и Лукьянцы.

Он добавил, что часть женщин погибла. Выжившие рассказали о французских шевронах, которые были на одежде насильников. В августе Лисняк заявил, что личность одного из двух наёмников, которые в мае изнасиловали жительницу села Глубокое в Харьковской области, установлена. Было возбуждено уголовное дело.