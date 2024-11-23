Москва, 23 ноября, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Сотни россиян ежедневно отправляются служить в зону проведения спецоперации, подписав контракт с Министерством обороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он подчеркнул, что граждане активно идут на контрактную службу. После подписания документов они проходят обучение и тщательную подготовку.

«Этих людей очень много — сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию», — сказал представитель Кремля в интервью «РИА Новости».

В связи с этим нет какой-либо необходимости в том, чтобы говорить о мобилизации, добавил он.

Как сообщал ИА Регнум, осенью 2022 года в России провели частичную мобилизацию в ряды Вооружённых сил. В армию были призваны более 300 тыс. человек. Позже руководство страны не раз заявляло, что необходимости в новой волне мобилизации нет.

Так, в июне 2024 года президент Владимир Путин констатировал, что с начала года контракты с ВС РФ подписали более 160 тыс. человек, то есть в среднем больше тысячи человек в день. Поддержку участников спецоперации глава государства назвал залогом будущих побед.

После попытки украинских войск вторгнуться в Курскую область число добровольцев, желающих подписать контракт с Минобороны РФ, выросло, отмечал Путин.