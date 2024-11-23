Дубай, ОАЭ, 23 ноября, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Жители Европы замерзают без российского газа, а производства в регионе прекращают работу, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

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Говоря о санкционной политике Запада в отношении России, он напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп собирался ограничить поставки российского газа европейским странам и продавать им американские энергоресурсы.

«Что сейчас и происходит. А нашего газа в Европе нет. Поэтому европейцы мёрзнут, а их производства останавливаются», — сказал зампред Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, страны Евросоюза в мае 2022 года представили стратегию REPowerEU, нацеленную на прекращение к концу десятилетия зависимости от российских энергоносителей, включая трубопроводный газ. После этого в структуре импорта газа из России доля СПГ, составлявшая около трети, увеличилась до 40%, а доля трубопроводного газа снизилась с 70% до 60%.

В России не раз отмечали, что отказ от покупки российских углеводородов был серьёзной ошибкой западных стран. Им пришлось закупать нефть и газ из России через посредников по более высоким ценам.

25 октября 2024 года в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва не отказывает Европе в поставках газа, получать его они могут по нескольким маршрутам.