Дубай, ОАЭ, 23 ноября, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Страны НАТО, включая США, теперь ведут полноценную, а не гибридную войну против России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

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По его словам, ход конфликта изменился после того, как западное дальнобойное оружие применили для ударов по Курской и Брянской областям.

«Это всё равно меняет ход боестолкновений и того, что происходит, поскольку свидетельствует о том, что блок НАТО, Вашингтон и другие участники этого альянса, по сути, включились уже не в гибридную, а полноценную войну против нашей страны», — подчеркнул Медведев.

Это не останется без последствий, добавил зампред Совбеза РФ и пояснил, что имеет в виду и общую ситуацию, и перспективу возможных переговоров с Киевом. Диалог после таких событий только отдаляется, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 21 ноября президент Владимир Путин заявил в обращении к российским гражданам и военнослужащим, что в этот день и 19 ноября против РФ было применено западное дальнобойное оружие: ракеты ATACMS и системы Storm Shadow. Противник ударил ими по объектам на территории Курской и Брянской областей, но системы ПВО отразили атаки, поэтому поставленные цели достигнуты не были.

В ответ на эти удары, добавил президент, Россия испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности. ВС РФ нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины, применив баллистическую ракету «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания ракеты прошли успешно, цель пуска была достигнута, констатировал глава государства.