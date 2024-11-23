Кишинёв, 23 ноября, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Санкции Запада вынудили Молдавию прекратить обмен денежными переводами с Россией, теперь правительство страны ищет способы, как обойти этот запрет. Об этом молдавский премьер Дорин Речан заявил 22 ноября в эфире телеканала Exclusiv TV.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он отверг обвинения в том, что правительство страны «запретило денежные переводы из России», отмечая, что молдавские компании оказались под действием западных санкций, в том числе американских. Из-за запрета пострадали сотни тысяч работающих в России молдаван, но объяснения Кишинёва по этому поводу «никто не слышит».

«Правительство, наоборот, ищет возможности, чтобы наши граждане, которые находятся в России, могли прислать деньги в Молдову. И наоборот, те кто живет в Молдове, могли переводить деньги в Россию», — сказал Речан.

Ранее президент Майя Санду пообещала, что денежные переводы между Молдавией и Россией будут восстановлены.

В начале сентября стало известно, что банки Молдавии перестали работать с российской платёжной системой «Золотая корона». Согласно сообщению на сайте Eurocreditbank, переводы приостановили из-за необходимости «операционных корректировок».

В Молдавии российские банковские карты не работают. Министр иностранных дел страны Михай Попшой заявил 2 апреля в эфире телеканала Moldova-1, отношения республики с Россией находятся на самом низком уровне за постсоветский период.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября в ходе дебатов со своим соперником по второму туру президентских выборов Александром Стояногло Санду заявила, что Кишинёву «пришлось» ввести санкции против России. В противном случае, пояснила она, ограничения грозили бы самой Молдавии. Стояногло в ответ заявил, что утверждённые Санду санкции лишили Молдавию экономических преимуществ в виде значительного рынка сбыта и дешевых энергоресурсов.