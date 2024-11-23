Москва, 23 ноября, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Производитель планирует запустить в продажу на маркетплейсах 23 ноября в новом дизайне футболки с фотографией президента РФ Владимира Путина и фразой «Крепкий орешник».

Скриншот страницы ozon.ru Футболка

По словам производителя, выпуская эту патриотичную продукцию, не ожидали ажиотажного спроса. Поэтому производство пришлось приостановить. При этом и раньше предприятие выпускало патриотические футболки в небольшом количестве.

Обновлённые футболки будут уникального дизайна, пояснил производитель «РИА Новости».

«Идея картинки не новая, она находится в общем доступе. Мы просто взяли картинку и дополнили её своими изображениями. Посмотрим, какой будет спрос, понравится ли людям», — рассказал производитель футболок.

Ранее производитель и продавец футболок с изображением Путина и надписью «Крепкий Орешник» рассказал ИА Регнум о планах восстановить продажи продукции.

Как сообщало ИА Регнум, футболки с изображением Путина и надписью «Крепкий Орешник» были распроданы 22 ноября и сняты с продажи на Ozon.

Футболку заметили на Ozon 22 ноября. Её дизайн выполнен в стиле афиши для голливудского блокбастера с участием популярного актёра Брюса Уиллиса под названием «Крепкий орешек». На фоне можно также разглядеть полупрозрачную фигуру президента США Джо Байдена.

За российским президентом располагается ракета, которая, судя по надписи, и является новейшей отечественной баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Продавец просил за такую футболку 1250 рублей и обещал осуществить доставку к 25 ноября.

21 ноября в ходе своего обращения Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.