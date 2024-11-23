Разговоры о мобилизации в России не ведутся — Песков
Песков заявил, что речи о проведении мобилизации в России не ведётся
Москва, 23 ноября, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Разговоры о проведении мобилизации в России не ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«О мобилизации речи никакой не ведётся», — подчеркнул он.
Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос «РИА Новости».
Как сообщало ИА Регнум, Песков неоднократно отмечал, что продолжение мобилизации в России не обсуждается и речи об этом не идёт. Таким образом он ответил на вопрос о том, могут ли армии России потребоваться мобилизованные и хватает ли добровольцев.
По словам Пескова, количество россиян, которые хотят заключить контракт с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы, постоянно увеличивается. Власти предпринимают экономические меры для того, чтобы способствовать этому процессу, добавил он.
Президент России Владимир Путин 7 июня заявил, что для выполнения целей специальной военной операции не требуется проводить дополнительную мобилизацию. Для защиты Родины достаточно патриотично настроенных добровольцев, уточнил глава государства.