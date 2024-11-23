Москва, 23 ноября, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Разговоры о проведении мобилизации в России не ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«О мобилизации речи никакой не ведётся», — подчеркнул он.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, Песков неоднократно отмечал, что продолжение мобилизации в России не обсуждается и речи об этом не идёт. Таким образом он ответил на вопрос о том, могут ли армии России потребоваться мобилизованные и хватает ли добровольцев.

По словам Пескова, количество россиян, которые хотят заключить контракт с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы, постоянно увеличивается. Власти предпринимают экономические меры для того, чтобы способствовать этому процессу, добавил он.

Президент России Владимир Путин 7 июня заявил, что для выполнения целей специальной военной операции не требуется проводить дополнительную мобилизацию. Для защиты Родины достаточно патриотично настроенных добровольцев, уточнил глава государства.