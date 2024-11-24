Россия не только будет продолжать испытания экспериментального ракетного комплекса, который запускает «Орешник» — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении, но и практически организовала её серийное производство, сообщил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем 22 ноября. Глава государства ещё раз подчеркнул, что запас таких изделий, готовых к применению, в стране имеется, а средств противодействия в мире не существует. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1003-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Президент России Владимир Путин

Удар «Орешником» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске ВС РФ нанесли 21 ноября 2024 года. На опубликованных кадрах видно, как несколько боевых блоков на огромной скорости врезаются в землю. В тот же день российский лидер заявил, что испытание «Орешника», ракеты которого атакуют цели со скоростью 2,5–3 километра в секунду, прошло успешно и стало ответом на запуск вражеских ракет производства США и Великобритании по военным объектам на территории России.

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На совещании 22 ноября Путин поздравил разработчиков с успехом и подчеркнул, что система «Орешник» создана на базе современных, новейших разработок и её массированное применение в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами будет сопоставимо с применением ядерного оружия.

Глава государства заявил также, что «Орешник» — это не просто эффективное гиперзвуковое оружие, а ещё и высокоточное. Оно будет поставлено на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения. При этом президент отметил, что в работе имеется сразу несколько систем подобного рода.

«По результатам испытания это оружие также пойдёт в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности», — пояснил Путин.

Российский лидер заверил: все задачи СВО будут решены, а безопасность России в целом — надёжно обеспечена.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.