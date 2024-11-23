Лондон, 23 ноября, 2024, 07:26 — ИА Регнум. При дерзком вторжении ВСУ летом в Курскую область украинские силы не только не смогли добиться поставленных целей, но и умудрились ухудшить своё положение, предоставив ВС РФ неоспоримое преимущество. Такое мнение высказали авторы и эксперты британского телеканала Sky News.

ИА Регнум ВСУ, Курская область

«Риск в том, что линия фронта вдоль Донбасса рухнет. Вероятно, гораздо быстрее из-за этой курской операции», — сказала эксперт по военным исследованиям в Королевском колледже Лондона Марина Мирон.

Эксперт считает, что киевскому режиму нужно на данный момент беспокоиться не о Курской области, а о стремительном продвижении российских войск в направлении Дзержинска и Красноармейска.

Военный аналитик Шон Белл, которого цитирует телеканал, заявил, что «произошёл идеальный шторм», который заставил Украину удерживать территории в Курской области, одновременно держа оборону на своей территории.

«Украина, на самом деле она лишь разделила свои ограниченные ресурсы, и Россия оказалась в выигрыше», — признал Белл, добавив, что Киеву не хватает ни ресурсов, ни живой силы в строю.

Как сообщало ИА Регнум, командование ВСУ отправило в Курскую область спецподразделение БПЛА для уничтожения групп спецназа «Ахмат», рассказал командир бронегруппы с позывным Сальза.

Чуть ранее в Курскую область прибил элитный украинский батальон БПЛА «Птицы Мадьяра». Им была поставлена, по словам Сальзы, задача уничтожить и всячески затруднить работу спецназу, в частности бронегруппе и артиллерии.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев сообщил 22 ноября главе государства Владимиру Путину о подробных характеристиках баллистического ракетного комплекса «Орешник».

В ходе доклада Каракаев пояснил, что ракетный комплекс оснащён гиперзвуковыми блоками. Это позволяет поражать различные цели — от отдельных объектов до обширных территорий, а также высокозащищённые цели — с высокой точностью и эффективностью.