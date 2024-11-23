Курск, 23 ноября, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Командование ВСУ отправило в Курскую область спецподразделение БПЛА для уничтожения групп спецназа «Ахмат». Об этом «РИА Новости» рассказал командир бронегруппы с позывным Сальза.

ИА Регнум Перступления ВСУ, Курская область

Чуть ранее в Курскую область прибил элитный украинский батальон БПЛА «Птицы Мадьяра». Им была поставлена, по словам Сальзы, задача уничтожить и всячески затруднить работу спецназу, в частности бронегруппе и артиллерии.

По прошествии недели украинским военным не удалось выполнить поставленные задачи по уничтожению — неделя прошла, а «Ахмат» продолжат свою работу, выполняемую достаточно достойно, добавил российский боец.

Отмечается, что «Птицы Мадьяра» оснащены современным европейским и американским оборудованием. На этом оборудовании противник пытается проводить минирование, подрывы и диверсии.

Как передавало ИА Регнум, командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев сообщил 22 ноября главе государства Владимиру Путину о подробных характеристиках баллистического ракетного комплекса «Орешник».

В ходе доклада Каракаев пояснил, что ракетный комплекс оснащён гиперзвуковыми блоками. Это позволяет поражать различные цели — от отдельных объектов до обширных территорий, а также высокозащищённые цели — с высокой точностью и эффективностью.

Украинские силы вечером 22 ноября нанесли удары двумя дронами-камикадзе по селу Отрадное Белгородского района в Белгородской области.

Российские военные 21 ноября успешно поразили новейшей баллистической ракетой «Орешник» объект оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в украинском городе Днепропетровске.